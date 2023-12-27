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İstanbul’da taksici ile yolcu kavgası! Caddede tekmeli yumruklu kavga

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:01
İstanbul Beşiktaş'ta bir taksi şoförü kendisini durduran yolcuyu aracına almak isteyince ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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