İstanbul’da taksici ile yolcu kavgası! Caddede tekmeli yumruklu kavga

İstanbul Beşiktaş'ta bir taksi şoförü kendisini durduran yolcuyu aracına almak isteyince ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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