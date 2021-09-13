13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et

İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2021 14:14
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eşi ve pusetteki bebeği ile bekleyen kişi taksiler tarafından adeta yol ortasında bırakıldı. Gideceği yerin kısa mesafe olduğunu söyleyen taksi şoförleri genç çifti almadı. Taksi şoförü kendisine tepki gösteren aileye "İstediğin yere şikayet et" ifadeleriyle cevap verdi.
Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe kavgası!
Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe kavgası!
Tatil edilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı
Tatil edilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi!
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi!
CHP’nin gündemi ne?
CHP’nin gündemi ne?
Başkan Erdoğan haftaya yoğun başlıyor!
Başkan Erdoğan haftaya yoğun başlıyor!
23 ilde baskınlar! Polis peşlerinde
23 ilde baskınlar! Polis peşlerinde
Evlat nöbetindeki ailelerden Davutoğlu’na sert tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden Davutoğlu'na sert tepki
İzmir’den Ankara’ya evladı için yürüyecek
İzmir'den Ankara'ya evladı için yürüyecek
Thodex’in paraları Binance’a aktarılmış
Thodex'in paraları Binance'a aktarılmış
MİT ve TSK’dan ortak operasyon
MİT ve TSK'dan ortak operasyon
1936 Türkiye Güzeli 25 milyonluk mirasını kime bıraktı?
1936 Türkiye Güzeli 25 milyonluk mirasını kime bıraktı?
‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’
‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’
Daha Fazla Video Göster