13 Eylül 2021, Pazartesi
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İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eşi ve pusetteki bebeği ile bekleyen kişi taksiler tarafından adeta yol ortasında bırakıldı. Gideceği yerin kısa mesafe olduğunu söyleyen taksi şoförleri genç çifti almadı. Taksi şoförü kendisine tepki gösteren aileye "İstediğin yere şikayet et" ifadeleriyle cevap verdi.