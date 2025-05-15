İstanbul’da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı

Eski İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ucuz su' vaat sözü adeta havada kaldı. Suya yapılan zamlar İBB Meclisi'nde de gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul'da suya yapılan zamlara ilişkin soru önergesi verildi. Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaya Kocaman, '5 yıllık süreçte bu vaatlerin tam aksine bir politika izlenmiş, İstanbulluların kullandığı suya yaklaşık yüzde 1000 oranında fahiş zam yapılmıştır' dedi. Ayrıca İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya yükseldi.

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