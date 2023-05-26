İstanbul’da sopalı yumruklu yol verme kavgası! Ortalık bir anda karıştı

Dehşete düşüren olay dün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Motokurye ile yaşanan yol tartışmasının ardından bir grup şahıs, gencin motosikletine tahta ile vurmaya başladı. Kuryenin arkadaşlarını çağırmasıyla kavga büyürken, şahıslar motosikletli gençlerden güçlükle kaçtı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.