İstanbul'da son 3 yılda ne kadarlık yeşil alan yapıldı?

İstanbul'un nüfusu her geçen gün çoğalıyor. Hal böyle olunca yeşil alan ihtiyacı da artıyor. Peki son yıllarda kente ne kadar alan kazandırıldı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan anlattı.

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