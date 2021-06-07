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İstanbul'da skandal konser! Ne maske ne de mesafe var

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Giriş: 07.06.2021 23:04
Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen saat 19.00'da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

REDD GRUBU KONSERİ TWİTTER HESABINDAN DUYURDU
Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

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