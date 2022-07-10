İstanbul’da şiddetli yağış! Sarıyer’de deniz taştı!

İstanbul’da en fazla yağışın düştüğü Sarıyer'de sahil yolunu su bastı. Arabalar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yüksek kesimlerden sahile akan su da seviyeyi giderek yükseltiyor. Bölgede yağış giderek etkisini artırıyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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