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İstanbul’da şiddetli yağış! Sarıyer’de deniz taştı!

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 12:49
İstanbul’da en fazla yağışın düştüğü Sarıyer'de sahil yolunu su bastı. Arabalar ilerlemekte güçlük çekiyor. Yüksek kesimlerden sahile akan su da seviyeyi giderek yükseltiyor. Bölgede yağış giderek etkisini artırıyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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