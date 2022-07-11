11 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da sel felaketi! Başkanı İmamoğlu Fethiye'de tatilini bölmedi

İstanbul'da sel felaketi! Başkanı İmamoğlu Fethiye'de tatilini bölmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2022 12:48
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'daki sel felaketine rağmen Muğla Fethiye'de tatilde olduğu öğrenildi. Onlarca iş yeri ve ev zarar görürken İmamoğlu tatilini bölmedi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Vural Efecik, “Sel felaketine rağmen Ekrem İmamoğlu’nu takip ediyoruz. Ancak henüz izine rastlayamadık. İmamoğlu’nun hızla bir yatla Bodrum’a geçtiği söyleniyor ancak bunlar henüz teyit edilmiş bilgiler değil” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tam gaz tatil! İmamoğlu nerede?
Tam gaz tatil! İmamoğlu nerede?
HDP il başkanının kaçış planı tutmadı!
HDP il başkanının kaçış planı tutmadı!
Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü!
Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü!
Hekimlerden TTB’ye tepki!
Hekimlerden TTB'ye tepki!
Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması
Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da turist rekoru kırıldı!
İstanbul'da turist rekoru kırıldı!
Sel felaketi neden yaşandı?
Sel felaketi neden yaşandı?
Boru serimi başladı
Boru serimi başladı
Kredi provokasyonu! Sivil itaatsizlik çağrısı
Kredi provokasyonu! Sivil itaatsizlik çağrısı
6’lı masa göndermesi!
6’lı masa göndermesi!
Girdiği göletten cansız bedeni çıktı!
Girdiği göletten cansız bedeni çıktı!
Daha Fazla Video Göster