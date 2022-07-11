11 Temmuz 2022, Pazartesi
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İstanbul'da sel felaketi! Başkanı İmamoğlu Fethiye'de tatilini bölmedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'daki sel felaketine rağmen Muğla Fethiye'de tatilde olduğu öğrenildi. Onlarca iş yeri ve ev zarar görürken İmamoğlu tatilini bölmedi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Vural Efecik, “Sel felaketine rağmen Ekrem İmamoğlu’nu takip ediyoruz. Ancak henüz izine rastlayamadık. İmamoğlu’nun hızla bir yatla Bodrum’a geçtiği söyleniyor ancak bunlar henüz teyit edilmiş bilgiler değil” dedi.