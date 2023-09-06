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İstanbul'da sel felaketi 2 can aldı! Cadde, sokak ve bodrum katları çamurla doldu! İşte megakentin son hali A Haber drone kamerasında

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Giriş: 06.09.2023 08:20
Son dakika haberi... İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Küçükçekmece'deki selin izlerini drone kamaerasıyla gözler önüne serdi.
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