İstanbul'da sandıklar açılıyor! İstanbul’da oy sayımı sürüyor

Milyonlarca seçmen bu kapsamda "İSTANBUL seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. Peki; İSTANBUL’U kim kazandı? Hangi parti İSTANBUL’U kazandı? Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? İşte İstanbul seçim sonuçları! 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ve oy oranları: İstanbul Belediye meclis üyeleri...

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