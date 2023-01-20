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İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! Tam 6 milyon değerinde

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 08:44
İstanbul'da jandarma ekipleri, merdiven altı parfüm üretimi yapılan iş yerlerine baskın düzenledi. Operasyonlarda 5 milyon 690 bin TL değerinde parfüm ele geçirildi 2 kişi de gözaltına alındı.
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