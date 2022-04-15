15 Nisan 2022, Cuma
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İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basarak bir özel bankayı 180 bin dolar dolandıran çeteye operasyon yaptı. Çok sayıda kalpazan gözaltına alındı.