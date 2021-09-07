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İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu düzenlendi, 3 hemşire tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.09.2021 10:37
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.
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