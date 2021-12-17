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İstanbul'da sahte alkolden 22 can kaybı

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Giriş: 17.12.2021 12:11
İstanbul Valiliği tarafından yapılan sahte içki açıklamasında "İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü, 16 kişinin ise hayati tehlikeleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul’da sahte alkolden 22 can kaybı
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