17 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da sahte alkolden 22 can kaybı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan sahte içki açıklamasında "İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü, 16 kişinin ise hayati tehlikeleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.