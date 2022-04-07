07 Nisan 2022, Perşembe
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İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sele neden olabilir
Son dakika haberine göre… Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.