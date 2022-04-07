07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sele neden olabilir

İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sele neden olabilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 15:13
Son dakika haberine göre… Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
45 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek
45 dakikalık yol 6 dakikaya düşecek
Çevreci Alman kurdu Revan!
Çevreci Alman kurdu Revan!
İstanbul’da ulaşım ve su zammı
İstanbul'da ulaşım ve su zammı
İstanbul’da DHKP-C’ye operasyon!
İstanbul'da DHKP-C’ye operasyon!
Bitmeyen çalışma! Vatandaş isyanda
Bitmeyen çalışma! Vatandaş isyanda
Turizm sezonuna hızlı giriş!
Turizm sezonuna hızlı giriş!
Dünyanın konuştuğu yer! İşte o anlar
Dünyanın konuştuğu yer! İşte o anlar
Millet İttifakı Macaristan’a bakıp ders almalıdır!
Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır!
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli’den anketçilere sert tepki!
Devlet Bahçeli'den anketçilere sert tepki!
6 Bakan Ukrayna’yı görüştü!
6 Bakan Ukrayna’yı görüştü!
Daha Fazla Video Göster