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İstanbul'da şafak baskını! Torbacılara operasyon

DHA
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Giriş: 27.04.2022 10:07
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede yapılan operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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