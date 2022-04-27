27 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul'da şafak baskını! Torbacılara operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede yapılan operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.