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İstanbul'da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 55 civarında seyrediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 09:06
İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun yanında metrobüs duraklarında da işe gidiş saatlerinde ciddi anlamda yoğunluk yaşanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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