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İstanbul'da sabah trafiği! Yoğunluk var mı? İşte son durum

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 09:15
İstanbul’da haftanın ilk gününde yoğunluk yüzde 60 seviyelerinde. Vatandaşlar işlerine öğrenciler okullarına yetişmeye çalıştı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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