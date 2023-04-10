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İstanbul'da sabah trafiği! Yoğunluk var mı?

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 08:55
Haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 69’lara kadar çıktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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