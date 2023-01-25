25 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul'da sabah trafiği! Yağış bazı bölgelerde trafiğin artmasına neden oluyor
Okulların tatil olmasının ardından İstanbul’da trafiğin rahatlaması beklenirken yağışın ardından işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. İnsanlar mesaisine yetişmek için mücadele ederken trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 58’e çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.