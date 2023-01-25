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İstanbul'da sabah trafiği! Yağış bazı bölgelerde trafiğin artmasına neden oluyor

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 09:06
Okulların tatil olmasının ardından İstanbul’da trafiğin rahatlaması beklenirken yağışın ardından işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. İnsanlar mesaisine yetişmek için mücadele ederken trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 58’e çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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