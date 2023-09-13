13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da sabah trafiği! Trafik yoğunluğu megakentte yüzde 60 seviyesinde

İstanbul'da sabah trafiği! Trafik yoğunluğu megakentte yüzde 60 seviyesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 08:47
Son dakika haberleri… Yeni eğitim-öğretim dönemi pazartesi günü başladı. İstanbul'da haftanın 3. gününde İstanbul trafiğinde son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
“KAAN” kimlere gözdağı veriyor?
“KAAN” kimlere gözdağı veriyor?
Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?
Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?
Murat Ongun’dan A Haber’e İftira
Murat Ongun’dan A Haber’e İftira
MYK toplantısı sonrası açıklamalar
MYK toplantısı sonrası açıklamalar
Fas depreminde Van ayrıntısı!
Fas depreminde Van ayrıntısı!
CHP’de değişim istedi görevden alındı!
CHP’de değişim istedi görevden alındı!
Kafkaslar’da gerilimi kim artırıyor?
Kafkaslar'da gerilimi kim artırıyor?
Yeni Anayasa Sempozyumu
Yeni Anayasa Sempozyumu
Munzur üniversitesi kente neler kattı?
Munzur üniversitesi kente neler kattı?
YKS ek yerleştirmeleri başladı!
YKS ek yerleştirmeleri başladı!
Erdoğan’dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı
Erdoğan'dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı
Daha Fazla Video Göster