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İstanbul'da sabah trafiği! Tatil dönüşü trafik yoğunluğu var mı?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 15.04.2024 08:49
Güncelleme:15.04.2024 08:56
9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sonrası hem mesai başladı hem okullar açıldı. 9 günlük tatil dönüşünde trafik yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif vural aktardı.
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