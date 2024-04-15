İstanbul'da sabah trafiği! Tatil dönüşü trafik yoğunluğu var mı?

9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sonrası hem mesai başladı hem okullar açıldı. 9 günlük tatil dönüşünde trafik yoğunluğu var mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif vural aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN