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İstanbul'da sabah trafiği! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 08:51
Megakent İstanbul güne trafik yoğunluğuyla başladı. İnsanlar işlerine ve okullarına ulaşmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde seyrediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
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