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İstanbul'da sabah trafiği! İnsanlar yağışlı havada işe gitmekte zorlandı

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Giriş: 06.07.2021 09:50
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme süreciyle İstanbul'da araç ve insan kalabalığı arttı. Sabah saatlerinde, özel araçlarıyla işe gitmek isteyenlerin etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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İstanbul'da sabah trafiği! İnsanlar yağışlı havada işe gitmekte zorlandı
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