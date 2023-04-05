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İstanbul'da sabah trafiği! Aralıklarla etkili olan yağış trafiği olumsuz etkiliyor

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 08:47
İstanbul'da bugün yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor dolayısıyla sabah trafiğinde de olumsuzluklar yaşanabilir. Sürücülerin kaygan zeminlere dikkat etmesi gerekirken trafik yoğunluğu yüzde 62’lere çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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