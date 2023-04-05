05 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul'da sabah trafiği! Aralıklarla etkili olan yağış trafiği olumsuz etkiliyor
İstanbul'da bugün yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor dolayısıyla sabah trafiğinde de olumsuzluklar yaşanabilir. Sürücülerin kaygan zeminlere dikkat etmesi gerekirken trafik yoğunluğu yüzde 62’lere çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.