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İstanbul'da sabah trafiği

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 08:51
Son dakika haberi... İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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