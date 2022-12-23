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İstanbul'da PKK/KCK 'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş: 23.12.2022 15:14
Terörle mücadele ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen DGH’ye (Devrimci Gençlik Hareketi) yönelik çalışma başlattı. Örgüt mensubu olduğu tespit edilen 12 kişiye yönelik 8 ilçede, 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 kişi yakalanırken aramalarda ruhsatsız tabanca çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
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