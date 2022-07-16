16 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul'da oto galeride yangın: Onlarca araç kül oldu
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alan bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede araçtan araca yayıldığı yangında, 16 ticari otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.