16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da oto galeride yangın: Onlarca araç kül oldu

İstanbul'da oto galeride yangın: Onlarca araç kül oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2022 19:31
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alan bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede araçtan araca yayıldığı yangında, 16 ticari otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
İstanbul’da oto galeride dev yangın
İstanbul'da oto galeride dev yangın
Avrupa ülkelerinde scooter kanunları!
Avrupa ülkelerinde scooter kanunları!
Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz!
Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz!
Ömründe bir kez çiçek açan bitki: Agave
Ömründe bir kez çiçek açan bitki: Agave
Nazmi Arıkan ve şoförü neden öldürüldü?
Nazmi Arıkan ve şoförü neden öldürüldü?
KYK faizleri silinecek mi?
KYK faizleri silinecek mi?
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı!
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı!
Fuat Oktay’dan önemli açıklamalar
Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
ABD ile Yunanistan arasında yeni temas!
ABD ile Yunanistan arasında yeni temas!
Gülen Türkiye’ye iade edilmeli
"Gülen Türkiye’ye iade edilmeli"
ABD ile İsrail’den İran’a karşı ortak bildiri
ABD ile İsrail'den İran'a karşı ortak bildiri
Batı’ya FETÖ tepkisi!
Batı’ya FETÖ tepkisi!
Daha Fazla Video Göster