İstanbul’da ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı! "Bilgisayar oyunu" mu etkiledi?

İstanbul'da bir 7. sınıf öğrencisi önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı, sonra da bıçakladı. İddia göre bu saldırının nedeni bir bilgisayar oyunu. Çünkü oyundaki amaç; oynayan kişinin okulda sevmediği bir arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırması hatta öldürmesi. Kan donduran olayı klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse A haber canlı yayınında değerlendirdi.

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