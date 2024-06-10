10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul’da ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı! "Bilgisayar oyunu" mu etkiledi?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 15:54
İstanbul'da bir 7. sınıf öğrencisi önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı, sonra da bıçakladı. İddia göre bu saldırının nedeni bir bilgisayar oyunu. Çünkü oyundaki amaç; oynayan kişinin okulda sevmediği bir arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırması hatta öldürmesi. Kan donduran olayı klinik psikolog Dr. Rukiye Karaköse A haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bilgisayar oyunu mu etkiledi?
"Bilgisayar oyunu" mu etkiledi?
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek!
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek!
İBB’de sızıntı skandalı!
İBB'de sızıntı skandalı!
Ankara’da Erdoğan-Aliyev görüşmesi!
Ankara'da Erdoğan-Aliyev görüşmesi!
Sigaraya karşı İngiliz modeli mi?
Sigaraya karşı İngiliz modeli mi?
Aşırı sağ güçlendi! Faşizm ve savaş sinyali mi?
Aşırı sağ güçlendi! Faşizm ve savaş sinyali mi?
Yeni torba yasada neler olacak?
Yeni torba yasada neler olacak?
Son halkası da tamamlandı! Trafiğe açılıyor
Son halkası da tamamlandı! Trafiğe açılıyor
Katillerden akılalmaz vahşet
Katillerden akılalmaz vahşet
20 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
20 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
“YKS soruları çalındı” yalanıyla algı çalışması!
“YKS soruları çalındı” yalanıyla algı çalışması!
Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde!
Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde!
Daha Fazla Video Göster