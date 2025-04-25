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İstanbul’da Orta Doğu toplantısı! Orta Doğu’da ’istikrar ve güven’ vurgusu

İstanbul'da "Orta Doğu" toplantısı! Orta Doğu'da 'istikrar ve güven' vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 22:00
Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmede, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması konusu ele alındı. Toplantıda ayrıca Gazze’deki katliama karşı Türkiye’nin net tutumu bir kez daha vurgulandı.
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İstanbul’da Orta Doğu toplantısı! Orta Doğu’da ’istikrar ve güven’ vurgusu
İstanbul’da Orta Doğu toplantısı! Orta Doğu’da ’istikrar ve güven’ vurgusu
İstanbul'da "Orta Doğu" toplantısı! Orta Doğu'da 'istikrar ve güven' vurgusu
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