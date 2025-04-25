İstanbul'da "Orta Doğu" toplantısı! Orta Doğu'da 'istikrar ve güven' vurgusu

Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmede, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması konusu ele alındı. Toplantıda ayrıca Gazze’deki katliama karşı Türkiye’nin net tutumu bir kez daha vurgulandı.

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