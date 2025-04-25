25 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da "Orta Doğu" toplantısı! Orta Doğu'da 'istikrar ve güven' vurgusu
Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul’da bir araya gelerek Orta Doğu’daki gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmede, Suriye’de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması konusu ele alındı. Toplantıda ayrıca Gazze’deki katliama karşı Türkiye’nin net tutumu bir kez daha vurgulandı.