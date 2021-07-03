03 Temmuz 2021, Cumartesi
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İstanbul'da orman yangınlarına karşı alarm! Ekipler tetikte bekliyor
İstanbul'da sıcak havanın etkisini göstermesiyle orman yangınlarına karşı ekipler alarma geçti. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, olası yangınlara karşı tetikte bekliyor. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15'i sabit, 12'si seyyar gözetleme kuleleriyle olası yangınları önlemek için çalışıyor. 7 gün 24 saat yangına karşı takip edilen ormanlar 2'si termal toplam 35 kamera ile inceleniyor.