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İstanbul'da orman yangınlarına karşı alarm! Ekipler tetikte bekliyor

DHA
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Giriş: 03.07.2021 13:50
İstanbul'da sıcak havanın etkisini göstermesiyle orman yangınlarına karşı ekipler alarma geçti. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, olası yangınlara karşı tetikte bekliyor. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15'i sabit, 12'si seyyar gözetleme kuleleriyle olası yangınları önlemek için çalışıyor. 7 gün 24 saat yangına karşı takip edilen ormanlar 2'si termal toplam 35 kamera ile inceleniyor.
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