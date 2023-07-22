İstanbul'da önemli kabul! Başkan Erdoğan Cezayir lideri Tebbun'u ağırladı

Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki önemli görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Görüşmede ikili işbirliklerinin yanı sıra, bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı öğrenildi.