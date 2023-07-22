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İstanbul'da önemli kabul! Başkan Erdoğan Cezayir lideri Tebbun'u ağırladı

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Giriş: 22.07.2023 15:57
Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki önemli görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Görüşmede ikili işbirliklerinin yanı sıra, bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı öğrenildi.
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