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İstanbul'da okula dönüş trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 08:45
Son dakika haberine göre Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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