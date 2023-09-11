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İstanbul'da "okul" trafiği! Eğitim-öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’a vardı

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 08:41
Son dakika haberleri… 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün itibarıyla başlıyor. Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacak. Peki, İstanbul trafiğinde son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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