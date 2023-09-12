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İstanbul'da "okul" trafiği! Eğitim-öğretim yılının 2. gününde trafik ne durumda?

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 09:02
2023-2024 eğitim-öğretim yılı dün başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Peki, okulların 2. gününde İstanbul trafiğinde son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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