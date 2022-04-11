İstanbul’da ödemler yapılmadı metro inşaatı durdu! Birikmiş KDV alacakları 270 milyonu aştı

Yapımına 2017'de AK Parti döneminde başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüklenici firmaların hak edişlerini ödememesi nedeniyle durdu. İddiaya göre 13 km'lik projede firmaların birikmiş KDV alacakları bile 270 milyon lirayı aştı.

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