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İstanbul’da nefes kesen sahte alkol operasyonu: Polis koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı

İHA
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Giriş: 08.02.2022 11:43
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polis ekipleri, 4 şüpheliyi dolum yaparken suçüstü yakaladı. Aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde satışa hazır sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ile sipariş defteri ele geçirildi.
İstanbul’da nefes kesen sahte alkol operasyonu
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