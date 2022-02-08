İstanbul’da nefes kesen sahte alkol operasyonu: Polis koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polis ekipleri, 4 şüpheliyi dolum yaparken suçüstü yakaladı. Aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde satışa hazır sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ile sipariş defteri ele geçirildi.