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İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! Keşif timi deşifre oldu: Kameralı gözlükle yakalandılar

DHA
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Giriş: 02.01.2022 15:06
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'ın "Keşif Timi"ni deşifre etti. Bazı Sivil Toplum Kuruluşları'na, derneklere, devlet kurumlarına ve ibadethanelere yönelik planlanan terör saldırıları için gizli keşif çalışmaları yapan 3 DEAŞ'lı, kameralı gözlüklerle yakalandı. Keşif için kullanılan siyah renkli, plastik çerçeveli, markasız, seri numarasız, şeffaf camlı ve sap kısmında minik bir USB girişi bulunan gözlüklerden çıkan keşif görüntüleri ve örgüt üyelerinin haritalar üzerinde çizimlerle anlatılan keşif güzergahları, İstihbarat Raporları'na yansıdı.
DEAŞ operasyonu! Keşif timi deşifre oldu
DEAŞ operasyonu! Keşif timi deşifre oldu
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