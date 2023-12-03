İstanbul’da Montessori zirvesi düzenlendi! Bilal Erdoğan: İnsanlık için eğitimin yeniden tartışılmalı

MATEPP tarafından düzenlenen “İnsanlık İçin Eğitim” temalı 2. Uluslararası Montessori Zirvesi, Üsküdar'da yapıldı. Zirveye Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan, “İnsanlık için eğitimin yeniden tartışılması kritik öneme sahip" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN