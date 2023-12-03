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İstanbul’da Montessori zirvesi düzenlendi! Bilal Erdoğan: İnsanlık için eğitimin yeniden tartışılmalı

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Giriş: 03.12.2023 11:05
MATEPP tarafından düzenlenen “İnsanlık İçin Eğitim” temalı 2. Uluslararası Montessori Zirvesi, Üsküdar'da yapıldı. Zirveye Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan, “İnsanlık için eğitimin yeniden tartışılması kritik öneme sahip" dedi.
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