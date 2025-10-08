İstanbul’da metroda fazla valize ek ücret! Büyük valiz yasak, fazla valize ek ücret

İstanbul'daki metrolarda yeni bir uygulama başlıyor. Birden fazla valizle seyahat edeceklerden ek ücret alınacak. İstanbul Büyükehir Belediyesi neden bu kararı aldı? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN