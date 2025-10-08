08 Ekim 2025, Çarşamba

İstanbul’da metroda fazla valize ek ücret! Büyük valiz yasak, fazla valize ek ücret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 10:07
İstanbul'daki metrolarda yeni bir uygulama başlıyor. Birden fazla valizle seyahat edeceklerden ek ücret alınacak. İstanbul Büyükehir Belediyesi neden bu kararı aldı? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuştu.
