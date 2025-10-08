08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da metroda fazla valize ek ücret! Büyük valiz yasak, fazla valize ek ücret
İstanbul'daki metrolarda yeni bir uygulama başlıyor. Birden fazla valizle seyahat edeceklerden ek ücret alınacak. İstanbul Büyükehir Belediyesi neden bu kararı aldı? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuştu.