İstanbul'da metrobüs arıza yaptı! Duraklarda yoğunluk yaşandı

İstanbul'da metrobüs arızalandı. Duraklarda bir süreliğine yoğunluk yaşandı. Burası Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağı. Kadıköy yönünde ilerleyen bir metrobüs arıza yaptı. Arkasındaki diğer metrobüsler ters şeritten ilerledi. Yolun çift taraflı olarak trafiğe kapanmasıyla seferler bir süre aksadı. Duraklarda oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.

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