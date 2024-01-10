10 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da metrobüs arıza yaptı! Duraklarda yoğunluk yaşandı
İstanbul'da metrobüs arızalandı. Duraklarda bir süreliğine yoğunluk yaşandı. Burası Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağı. Kadıköy yönünde ilerleyen bir metrobüs arıza yaptı. Arkasındaki diğer metrobüsler ters şeritten ilerledi. Yolun çift taraflı olarak trafiğe kapanmasıyla seferler bir süre aksadı. Duraklarda oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.