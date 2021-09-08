İstanbul’da metro simgesi tartışması! Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, İstanbul'da metrolarda "U" simgesinin kullanılacağına ilişkin açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tepki gelmişti. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesi tartışmasına ilişkin ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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