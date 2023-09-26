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İstanbul'da metamfetamin operasyonu! 3 şahıs gözaltında...

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Giriş: 26.09.2023 11:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. İşte detaylar...
İstanbul’da metamfetamin operasyonu
İstanbul'da metamfetamin operasyonu
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