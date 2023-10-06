06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’da Malatya günleri festivali! Lezzetler İstanbul’da tadıldı

İstanbul’da Malatya günleri festivali! Lezzetler İstanbul’da tadıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 12:46
Geleneksel Malatya yöresel ürün günleri festivali Sultangazi'de başladı. Üzümden kayısıya, kömbeden reyhan şerbetine, Malatya'nın tüm lezzetleri ziyaretçilerle buluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü!
Ağrı'da 2 PKK'lı öldürüldü!
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
Kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak?
Kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak?
Bakan Kacır’dan önemli açıklamalar
Bakan Kacır'dan önemli açıklamalar
Aradan 9 yıl geçti! Yüreklere kazınan acı
Aradan 9 yıl geçti! Yüreklere kazınan acı
AK Parti’de kongre heyecanı! Hangi hazırlıklar yapıldı?
AK Parti'de kongre heyecanı! Hangi hazırlıklar yapıldı?
PKK/KCK’ya şok operasyon!
PKK/KCK'ya şok operasyon!
Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar!
Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar!
Sadece su ile insan ne kadar yaşar?
Sadece su ile insan ne kadar yaşar?
Daha Fazla Video Göster