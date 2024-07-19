19 Temmuz 2024, Cuma
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İstanbul'da 'kuyu-9' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen Kuyu-9 Operasyonları'nda elebaşılığını Abdullah Çapkan ve Ramazan Taş’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 6 ilde Elebaşılığını Abdullah Çapkan (Yurt Dışı Firar) ve Ramazan Taş'ın (Cezaevinde) yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-9" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. 46'sı tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.