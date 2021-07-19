İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda tedbirleri kapsamında 19 bin 923 polis görev yapacak. Öte yandan şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak.