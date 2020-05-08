catchup_mediahuman_ahaber_2,7,9,10,25_-İstanbul'da Kurallar Yine Çiğnendi! İnsanlar Koronavirüsü Unuttu Mu_ İstanbul'da Kurallar Yine Çiğnendi! İnsanlar Koronavirüsü Unuttu Mu? Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber