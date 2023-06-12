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İstanbul’da küle dönen 6 katlı bina iş makinasıyla yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 15:33
Güncelleme:12.06.2023 15:33
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı bina iş makinasıyla yıkılıyor. A Haber muhabiri Hande Bayraktar o noktadan son durumu aktardı.
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