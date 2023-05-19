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İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan'ı kabul etti

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Giriş: 19.05.2023 17:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 17.05 sıralarında başladı.
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