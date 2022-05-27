İstanbul'da kritik DEAŞ operasyonu! Reina saldırısı detayı ortaya çıktı

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi ikamet ettikleri evde gözaltına alındı. Evde örgüte ait materyaller bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında para transferi yapılan kişiler arasında Reina saldırısı zanlılarından Zhakhongir İsakov’un da olduğu ortaya çıktı.